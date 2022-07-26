Українці під час війни практично щодня спостерігають зростання цін на харчові продукти. М’ясо під час війни постійно дорожчає, а сало останнім часом стало трохи доступнішим. Стало відомо, скільки коштують найпопулярніші товари наприкінці липня. Про це повідомляє agronews.ua.

В Україні вкотре змінилися ціни на м’ясо. Свинина та курятина суттєво подорожчали.

Свинина

Середня вартість кілограма свинини змінилася залежно від виду. Ціна на грудинку значно зросла – із 127,62 до 133,97 грн. А інші позиції стали трохи дешевшими. Вартість ребер змінилася з 135,55 до 129,46 грн, ошийка – з 175,04 до 174,94 грн/кг. Лопатка впала в ціні із 132,4 до 131,95 грн/кг. Шашличне м’ясо коштувало 160,59 грн/кг, а зараз – 154,30 грн/кг.

Курятина

Курячі стегна подорожчали з 95,03 до 100,45 грн/кг, гомілка – з 63,69 до 70,95 грн/кг. Куряче філе коштує 133,27 грн/кг замість 130,17 грн/кг.

Зокрема стали відомі ціни на продукцію відомої марки “Наша ряба”. Куряче стегно від цього виробника коштує 112,95 грн/кг (проти 109,17 грн/кг), філе – 156,95 грн/кг (146,90 грн/кг раніше), а гомілка продається по 79,13 грн/кг (була по 78,9 грн/кг).