«Нива» здобула першу домашню перемогу в 2024 році

28 квітня в рамках 6-го туру чемпіонату першої ліги групи «Вибування «Нива» приймала «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів.

У цьому поєдинку тернопільські футболісти прагнули здобути нарешті перемогу на домашньому стадіоні та потішити своїх вболівальників, а «гірники» прагнули також взяти реванш після поразки від «Ниви» у першому офіційному поєдинку 2024 р. та покращити своє турнірне становище.

Оскільки обидві команди були налаштовані на перемогу, поєдинок розпочався на зустрічних курсах. У першому таймі гострішими були атаки гостей. На 23-й хвилині Тузенко з гострого кута пробивав по воротах, але блискуче зіграв голкіпер «Ниви» Ольховий, який у стрибку відбив м’яча. Зрештою, гол у роздягальню міг забити Студенко, але з його ударом воротар «Ниви» також впорався. У підсумку перший тайм завершився нульовою нічиєю, хоча відкривати рахунок могли обидві команди.

Після перерви тернопільські футболісти значно активізувалися і їм вдалося провести дві результативні атаки. Спочатку на 57-й хвилині після передачі Дорошенка швидку контратаку вдало завершив Андрій Різник, а потім після потужного удару з меж карного майданчика рахунок подвоїв Дмитро Галадей – 2:0.

Після цієї перемоги «Нива» має в активі 31 очко і займає третє місце турнірної таблиці, відстаючи на один бал від «Поділля» і «Буковини».

«Нива» (Тернопіль) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 2:0 (0:0).

Голи: Різник (57), Галадей (76).

«Нива» (стартовий склад): Ольховий, Демчук, Зінь, Махінка, Бей, Давидов, Дорошенко, Мудрий, Кицун, Голуб, Різник.

У наступному поєдинку 4 травня «Нива» в рамках 7-го туру чемпіонату гратиме в гостях із ФК «Діназ» (Вишгород). Нагадаємо, що в Тернополі 30 березня «Діназ» переміг з рахунком 1:4.