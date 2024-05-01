Дітки та колективи освітніх закладів, під час акції «Писанка Захиснику» у Тернополі, підготували великодні гостинці для військових, які на передову відвезли волонтери. Дітки створили для наших Героїв-захисників справжній великодній настрій. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише Газета Місто.

За словами мера, акція «Писанка Захиснику» досягла головного результату – тернопільські Герої-захисники та захисниці на передовій відчули частинку великоднього тепла з рідного Тернополя.

«Участь в акції «Писанка Захиснику взяли представники та колективи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти. Учасники приготували паски, пряники з великодньою символікою, декоративні яйця-писанки, витинанки, обереги, вітальні листівки, малюнки тощо. Такі «великодні кошики» з Тернополя вже отримали наші Герої-захисники та захисниці. А з ними – частинку великоднього тепла з рідного Тернополя», – заявив Сергій Надал.

Також міський голова розповів, з якою вдячністю приймали великодні подарунки наші військові.

«Наші Герої постійно надсилають відео з вдячністю для діток та освітян Тернополя. За те що долучилися до акції «Писанка Захиснику», приділили увагу та час для розфарбування передач, намалювали малюнки та зібрали у посилки смаколики. Хлопці 33-ї окремої механізованої бригади дякують нашим діткам, освітянам та волонтерам з Тернополя за посилки в рамках акції «Писанка Захиснику». Хлопці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» також отримали посилки від дітей Тернополя в рамках акції «Писанка Захиснику». Ми в свою чергу щиро дякуємо кожному Герою. Дякуємо за кожне врятоване життя, за щохвилинну боротьбу з ворогом! Також щиро дякую нашим діткам. Ви є світле майбутнє нашої держави!», – заявив Сергій Надал.