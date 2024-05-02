Ні аварії, ні потерпілих, але водія з Тернопільщини засудили до двох років тюрми

Два роки позбавлення волі – таке покарання отримав житель Тернопільського району, який позиціював себе «громадським активістом».

У липні минулого року чоловік поширив у Інтернет-мережі відеоролик про начебто «незадовільну» роботу патрульних поліцейських.

Він таким чином планував отримати підтримку від людей, аби уникнути як адміністративної, так й кримінальної відповідальності.

Відео, яке він виклав на вебсторінках, було вирване з контексту і демонструвало лише один бік конфлікту.

У ході досудового розслідування стало відомо, що порушник керував автомобілем з явними ознаками несправності. Вимогу патрульних зупинитися проігнорував та почав втікати. При перевірці документів правоохоронці встановили, що чоловік керував транспортом без дозвільних документів, а за його плечима – 17 притягнень до адмінвідповідальності.

Зібравши достатньо доказів, слідчі скерували провадження до суду. Представники Феміди визнали жителя Тернопільського району винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу) та частиною 1 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України, і призначити йому покарання – два роки позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області. Вирок ще не вступив у законну силу.