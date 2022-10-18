Верховна Рада скасувала призов на строкову службу під час військового стану.

Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив у себе у Telegram-каналі член фракції Голос Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний проект закону № 8109 про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій підтримали 318 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, під час дії військового стану:

призов на строкову службу не провадиться;

призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:

— організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або зняття з військового обліку;

— направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження завдань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.