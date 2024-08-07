В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 9 листопада 2024 року.

Про це йдеться у картках законів №11433 та №11434 на сайті парламенту.

“Повернуто з підписом від Президента України”, — йдеться у описі стану документів.

Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів, з 12 серпня по 9 листопада. Тобто, воєнний стан та мобілізація в Україні ще діятимуть до 9 листопада.

Продовження почне діяти з 12 серпня.

Останній раз Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у травні, до 11 серпня.

Джерело: “Фокус”