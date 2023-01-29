В Україні продовжують фіксувати летальні випадки від грипу: тернополянам рекомендують “страхуватись”

Цьогоріч грип в Україні небезпечніший, ніж сезон 2022 року. Зокрема, пов’язано це із високим рівнем захворюваності та показниками смертності від нього.

Про складний епідсезон під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін.

«Стосовно сезонного грипу, то насправді цей епідемічний сезон є важчим, аніж сезон 2022 року. Тому що ми фіксуємо доволі високі показники захворюваності. Вони ще не перевищують епідемічні пороги, але сумарно вже понад 1,8 млн українців перехворіли на грип або ГРВІ. Це з 3 жовтня, коли в нас розпочався епідемічний сезон», – зауважив він.

Ігор Кузін також додав, що високий рівень летальності від грипу в Україні є небезпечним сигналом.

«Ми так само фіксуємо доволі високі показники летальності. Станом на сьогодні було зафіксовано вже 8 летальних випадків, які пов’язані з грипом. При тому, якщо проаналізувати епідемічний сезон 2021-2022 року, то ми в аналогічний період часу не фіксували смертельних випадків. Тобто грип, який зараз циркулює, є дійсно важчим й призводить до доволі важкого перебігу», – наголосив заступник міністра охорони здоров’я України.

Тож українцям рекомендують не жартувати з цим та “страхуватись”, тобто зробити вакцину. Люди ж поки не особливо поспішають, хоч зробити це без проблем можна у всіх регіонах країни, в тому числі і на Тернопільщині.

За офіційними даними, від грипу в Україні загалом було вакциновано 133 тисячі осіб, із них в групі ризику – близько 87 тисяч.