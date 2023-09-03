В Україні оновили дати передачі показань лічильників на воду, електроенергію та газ

Аби плата за споживання комунальних послуг була коректно нарахована постачальниками, потрібно вчасно передавати показання лічильників. Якщо цього не дотримуватися, то електроенергія, газ і вода рахуватимуться за певним алгоритмом, і платіжки за них можуть виявитися набагато “важчими”.

Існують певні числа, в які потрібно передавати показання лічильника за той чи інший спожитий енергоресурс.

Споживачам, які не передають показання лічильника або передають їх не вчасно, постачальники змушені нараховувати плату за енергоресурс за своїми алгоритмами. Вони беруть за основу середній показник споживання. А він не завжди може бути об’єктивним, адже в якийсь період домогосподарство може споживати більше ресурсу, а в якийсь навпаки скоротити його до мінімуму.

Найчастіше саме через це у клієнтів виникають претензії до сум, які надсилають їм у платіжках за електроенергію, газ та воду. Щоб уникнути зайвих платежів та непотрібних суперечок із комунальниками, слід засвоїти, в які числа надаються показання лічильників на ті чи інші послуги, та чітко їх дотримуватись.

Електроенергія

Дані лічильника електроенергії необхідно передати до 4 числа кожного місяця. Тобто, клієнт має три дні на початку кожного місяця, щоб відрапортувати про спожиті кіловати на тій платформі, яка для нього найбільш зручна. Це можна зробити як в особистому кабінеті, так і через чат-боти компанії або безпосередньо в контакт-центрі.

Газ

Дані щодо споживання газу збирають з 1 по 5 число щомісяця. Вони передаються оператору ГРМ (облгазу). Тут також можна скористатися особистим кабінетом, SMS-повідомленнями або чат-ботами.

Вода

А ось дані щодо споживання води постачальники хочуть отримувати заздалегідь – до 28 числа кожного місяця. Показники водяного лічильника можна передати за допомогою однієї з найбільш доступних вам платформ.