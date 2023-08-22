В Україні ліквідовують великий банк: гроші з карток можна забрати з понеділка

Вкладники можуть отримати свої кошти у відділеннях п’яти уповноважених банків-агентів: Приватбанку, банку “Південний”, ПУМБ, Таскомбанку та Укргазбанку. Існує також можливість віддаленого доступу до коштів. Крім того, ФГВФО оголосив, що незабаром виплати будуть здійснюватися через систему “Дія”.