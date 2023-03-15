В Україні готують підвищення ціни на воду та електроенергію

В Україні найближчим часом можуть підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Коли піднімуть тарифи на воду

Як очікується, на березень заплановане обговорення питання підвищення відповідних тарифів. У Нацкомісії комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розраховують, що ціни піднімуть двома хвилями – навесні та влітку.

Орієнтовно опрацьовують можливість встановлення тарифів у такі дати:

з 1 квітня 2023 року.

з 1 липня 2023 року.

Цікаво, що Нацкомісія аргументує необхідність підвищення тарифів критичним станом водоканалів та потребу відновлення інфраструктури. Однак, ця ж саме Нацкомісія своїми рішеннями спричинила ситуацію, коли всі комунальні підприємства, які постачають воду та відводять каналізацію, збиткові. Ось так одна рука рятує, інша – закопує у землю.

Як Нацкомісія знищує бізнес та комунальні підприємства

З нового року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг підняло тарифи на світло для всіх непобутових споживачів. Новий тариф на електроенергію склав 636,17 гривні/МВт-год, а послуги диспетчеризації здорожчали до 207,63 гривні.

Це викликало справжню катастрофу. Багато підприємців закрили свою діяльність. Експерти оцінюють, це рішення вимило понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ. Ті підприємці, хто залишилися, були змушені піднімати ціни на свою продукцію чи послуги, що в кінцевому результаті відчули ми всі. Збільшення на 30-50 % цін на основні товари – прямий результат рішення Нацкомісії.

Важливо, що Нацкомісія прирівняла до представників бізнесу і всі комунальні підприємства. Зокрема, й водоканали. Зрозуміло, що їх робота стала збитковою. Так комісія робить все можливе, щоб процвітали обленерго, які належать олігархам, а комунальні підприємства, які належать громадам, були збиткові.

Але це й ще не все.

Світло зросте у 4 рази

Кабмін після закінчення опалювального сезону планує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це нещодавно заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«До кінця опалювального сезону – ми якщо дали обіцянку, то виконаємо її – жодні тарифи змінюватися не будуть», – сказав він.

Шмигаль додав, що зруйновану росіянами інфраструктуру потрібно відновлювати, і це неможливо покрити за рахунок коштів енергокомпаній.

«Росіяни зруйнували величезну частину нашої електроінфраструктури, окупували наші станції. Розмір втрат це 40-50% нашої енергоспроможності. Безумовно, все потрібно відновлювати, для цього потрібні ресурси, це значно здорожчує вартість електроенергії. Ми її імпортували, коли у нас були відключення, блекаут та не вистачало власної потужності.Тому звичайно, все це призводить до складнощів і накопичення проблем в енергетичному секторі, які треба розв’язувати», – сказав Шмигаль.

За прогнозами, вартість електропостачання в Україні може збільшитися вчетверо вже цієї весни.