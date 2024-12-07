В Україні фіксують рекордну кількість порушень на дорогах

З 1 листопада на українських дорогах почали діяти нові обмеження швидкості — максимум 50 км/год на окремих ділянках у містах, де раніше дозволяли їхати до 80 км/год.

Обмеження запровадили на осінньо-зимовий період, коли ожеледиця та сніг значно підвищують ризик аварій. Але навіть у теплу пору перевищення швидкості залишається однією з головних причин смертельних ДТП. Більше того, 2024 рік вже став рекордним за кількістю зафіксованих порушень перевищення швидкісного режиму. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав подробиці.

Київ — лідер за кількістю аварій із постраждалими

За даними поліції, понад 2 тисячі людей загинули, ще майже 27 тисяч травмувалися на українських дорогах за перші 9 місяців цього року. Загалом, за цей час в Україні трапилися майже 17 тисяч ДТП, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Найбільше аварій із постраждалими зафіксували у Києві — 1 393 аварії. На другому місці населені пункти на Дніпропетровщині (1350), а на третьому — на Одещині (1 148). Саме на Одещині кількість аварій рекордно зросла — аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість загиблих у цьому регіоні взагалі збільшилась на 70%.

Небезпечними вже не перший рік залишаються траси Київ — Чоп та Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине: на кожній із них трапилося майже по 300 ДТП із постраждалими. До трійки доріг, де сталося найбільше аварій, також потрапила траса Київ — Харків — Довжанський: 156 важких ДТП.

За інформацією поліції, ризикованим для водіїв є період між 17 і 19 годинами. Також дуже обережними радять бути у п’ятницю, адже це найбільш “аварійний” день тижня.

Більшість смертей — через швидкість

Більшість смертельних ДТП трапилися через перевищення швидкості водіями. Це приблизно 40% від усіх аварій, де загинули люди. Водночас камери автофіксації цьогоріч зафіксували рекордну кількість порушень за весь час роботи. І майже всі вони стосувалися перевищення швидкості. Загалом йдеться про майже 3,3 мільйони порушень, що у 1,7 разів більше, ніж за той самий період минулоріч. Найбільшу кількість випадків задокументували у вересні — 520 тисяч.

Яке покарання?

Перевищення швидкості на понад 20 км/год передбачає штраф у розмірі 340 грн, а в разі перевищення більш як на 50 км/год – штраф складе 1700 грн.

Якщо в аварії, яка трапилася через недотримання швидкісного режиму, були травмовані, це карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами, якщо загиблі — позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі в Україні працює 308 камер автофіксації у 19 областях та столиці. 20% від усіх камер розташовані в Києві та області. На Львівщині працюють 44 камери. Водночас у регіонах, наближених до фронту, прилади контролю не працюють.