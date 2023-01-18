В трагедії у Броварах загинув тернополянин

Важка новина для нашого міста. В трагедії у Броварах загинув тернополянин, державний секретар МВС Лубкович Юрій Олегович.

Юрій Олегович працював начальником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності у Тернопільській обласній державній адміністрації.