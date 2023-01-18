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В трагедії у Броварах загинув тернополянин

18.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Україна, Події

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Важка новина для нашого міста. В трагедії у Броварах загинув тернополянин, державний секретар МВС Лубкович Юрій Олегович.

Юрій Олегович працював начальником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності у Тернопільській обласній державній адміністрації.

“Ми співчуваємо важкій втраті рідним та близьким. Вічна пам’ять!” – Сергій Надал

Теги: Лубкович Юрій, авіакатастрофа в Броварах

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