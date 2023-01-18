Підписка на
друковану версію
газети “Свобода”
Повідомити про новину
Ми у соцмережах
Головна / Україна / В трагедії у Броварах загинув тернополянин
18.01.2023
Роман Васильович
171
Новини, Україна, Події
Юрій Олегович працював начальником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності у Тернопільській обласній державній адміністрації.
“Ми співчуваємо важкій втраті рідним та близьким. Вічна пам’ять!” – Сергій Надал
Теги: Лубкович Юрій, авіакатастрофа в Броварах
Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Зберегти моє ім'я, e-mail, та адресу сайту в цьому браузері для моїх подальших коментарів.
Події
149
Новини
93
458
17.01.2023
1 124
15.01.2023
918
Кримінал
905
© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів WEBTOP