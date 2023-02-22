В Тернополі відбулися масштабні навчання рятувальників

21 лютого в Тернополі відбулись тактико-спеціальні навчання з організації гасіння умовної пожежі у висотному будинку.

Навчання проводились з метою вдосконалення навиків з гасіння пожеж в будівлях підвищеної поверховості, тренування навиків ефективного використання пожежно-технічного й пристосованого обладнання, швидкого реагування на зміни обстановки під час пожежі та відпрацювання взаємодії з іншими службами.



За легендою навчань, у квартирі, що розташована на 16-му поверсі, виникла пожежа. Для виконання навчального завдання залучались 4 автоцистерни, автодрабина, штабний автомобіль та 28 чол. з числа особового складу підрозділів Тернопільського гарнізону ДСНС. Під час проведення заходу рятувальники звернули особливу увагу на справність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, провели моніторинг місць під’їзду пожежно-рятувальної техніки до багатоповерхового житлового будинку та оглянули місця придатні для встановлення пожежних автодрабин. Після оперативного розгортання й встановлення автоцистерн на пожежні гідранти були відпрацьовані механізми прокладання рукавної лінії та подачі води по внутрішній сходовій клітині на висоту понад 26 метрів.

Як відзначив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький, особовий склад із поставленим завданням впорався. Всі працювали злагоджено. І хоч, це не реальна пожежа, а лише тренування, рятувальники викладались на повну силу, адже вони, як ніхто інший усвідомлюють, що від здобутих навиків, в реальній, бойовій обстановці, коли відлік часу йде на секунди, залежить збереження життя і майна громадян.