В Шумську попрощалися з родиною військового яка напередодні загинула в ДТП

Шумська громада попрощалася із родиною Гвоздяр, яка загинула 6 липня внаслідок жахливої ДТП поблизу села Верхів Рівненської області.

32-річний військовослужбовець Микола Гвоздяр, перебуваючи у відпустці, спільно із дружиною Тетяною та сином Андрійком поверталися з Рівного. Напередодні хлопчику виповнилося 6 років, тому сім’я разом відвідала зоопарк. Маршрутне таксі зіткнулося із вантажівкою, яка їхала назустріч.

Микола Гвоздяр, уродженець Шумська, спільно із родиною проживав у м. Шепетівка Хмельницької області. Чоловік став на захист України у період антитерористичної операції. Справжній патріот, який пройшов надскладні випробування війною, починаючи з 2018 року. Завжди та в усьому проявляв мужність та вірність – слову, присязі, Україні.

У Спасо-Преображенській церкві Шумська відбувся похорон загиблої сім’ї. Сотні людей прийшли, щоб віддати останню шану родині Гвоздяр. Покладали біля трун квіти та дитячі іграшки. З військовими почестями попрощалися із бійцем на місцевому кладовищі.