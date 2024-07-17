В шахрайську пастку на 150 тисяч гривень потрапила 59-річна жінка

59-річна жінка вирішила придбати автомобіль, натомість втратила гроші й залишилася без транспорту.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру. Вона розповіла про те, що у месенджері знайшла оголошення про продаж машини. Зв’язавшись з продавцем, потерпіла погодилася на його умови – перерахувала 150 тисяч гривень. Однак на тому усе і завершилося: автомобіль покупчині не відправили, гроші не повернули, а продавець перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства дізнавачі розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника, повідомили в обласній поліції.

Правоохоронці вкотре застерігають: за жодних обставин не передавайте кошти невідомим чи малознайомим людям. Здійснивши передоплату, ви ризикуєте втратити гроші й можете залишитися без покупки. Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102» або у Департамент кіберполіції Національної поліції України – 0 (800)50-51-70.