На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво.

І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити.

Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення.

Відео ТУТ – https://t.me/SBUkr/3866