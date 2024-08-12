В РНБО назвали головні інформаційні загрози від росіян навколо ситуації в Курській області

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомили про ключові інформаційні загрози від росіян у зв’язку з подіями у Курській області.

Про це розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він назвав чотири головні загрози у медіапросторі від росіян.

По-перше, росіяни прагнуть інформаційно звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів на території Росії. Ворог поширює фейки, посилаючись на “очевидців” про нібито вбивства українськими військовими цивільних, залякування людей, мародерство та інші злочини. Тоді як жодних підтверджень цього немає, росіяни маніпулюють та обманюють.

По-друге, російська пропаганда докладатиме значних зусиль, щоб інсценувати військові злочини у Суджі та інших місцях у Курській області. За їхнім задумом, це “відверне увагу світової спільноти від злочинів росіян в Україні, а також стане підставою для нових звинувачень на адресу України”. Для росіян вже стали традицією операції “під чужим прапором”.

По-третє, через наближеність Курської АЕС до зони бойових дій Росія намагатиметься використати для нового ядерного шантажу світу та звинувачень України. У зв’язку з цим можливі провокації на території Курської АЕС подібно до окупованої Запорізької АЕС.

По-четверте, росіяни спеціально поширюватимуть фейки про участь у бойових діях на території Курської області військових країн НАТО для подальшого залякування росіян “загрозою із Заходу” та поширення дезінформації в країнах Глобального Півдня, додали в ЦПД.