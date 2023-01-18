В одній зі шкіл Тернополя запровадили нову систему оцінювання

Нововведення для десятикласників запровадили у тернопільській школі №28. Там діє 200-бальна система оцінювання.

Вона накопичувальна, тобто усі зароблені оцінки додаються, а вкінці семестру максимально учень може отримати 100 балів. Наприкінці року — 200.

“Для початку я розробила для них таку елементарну табличку. Щоб діти могли бачити скільки видів робіт є у них за семестр, яка вагомість оцінки”, — пригадує вчителька зарубіжної літератури тернопільської школи №28 Наталія Яциковська.

Окрім контрольних, ведення зошита, це могли бути доповіді з презентаціями, усні відпновиновіді, групова робота та інше. Кожна має різну максимальну кількість балів. У новій системі немає двійки, як оцінки для покарання. Все що робить учень, навіть проста відвідуваність уроків, враховується.

“Але разом із тим дитина має розуміти, що лише отримавши певну кількість балів, вона потім переводиться до дванадцятибальної системи. Учень має орієнтуватися, який бал він хоче отримати на виході”, — пояснила директорка тернопільської школи №28 Лілія Вавринів.

Двохсотбальна система дозволяє учням підготуватися до майбутнього ЗНО, а також оцінювання в закладах вищої освіти. Результати – це покращило відвідуваність дітей у школі, адже тепер усі балі плюсуються. А вираховується середній бал.

Звісно нововведення має і переваги, і недоліки, додають педагоги. Зокрема, у батьків виникають питання щодо регулювання видів та кількості робіт, щодо дедлайну їх виконання у разі, якщо учень хворів та інше. Та загалом, новою системою оцінювання у десятому класі задоволені.

Анастасія Плевачук — відмінниця, тож вона легко адаптувалася до нової системи, як і більшість тих, хто звик отримувати високі оцінки. Хоч на початках було дещо незвично. Вчителі теж йшли на зустріч учням, адже і для них це було непросто. Педагогам треба було не лише перейти на нову систему оцінювання, а і розробити її.