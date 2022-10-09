Кількість загиблих внаслідок вибуху на автозаправній станції на околиці села Кріслох в Ірландії зросла до 10 осіб.

Повідомляє про це The Irish Times.

У поліції повідомили, що серед загиблих – четверо чоловіків, троє жінок, двоє підлітків і дівчинка початкового шкільного віку.

Ще вісім людей, у тому числі діти, госпіталізовані, одна людина – у критичному стані.

“Десять людей загинули, у тому числі двоє підлітків і молода дівчина, внаслідок вибуху на автозаправній станції в селі Кріслоу графства Донегол”, — йдеться у повідомленні.

Ще вісім людей, серед яких діти, отримали поранення та були доправлені до лікарні для надання медичної допомоги. Один з них перебуває у важкому стані. Наразі пошукова операція на місці події завершена.

У поліції повідомили, що це – найбільша кількість жертв серед цивільного населення за десятиліття в регіоні та що вибух, вочевидь, був нещасним випадком.