Відвідувачі зможуть побачити більше 20-ти різних видів тварин та птиці – зазначається на офіційній сторінці міської ради у фейсбук.

До цього часу звірі перебували у спеціально облаштованих вольєрах, а працівники парку здійснювали належний догляд за ними.

Під час відвідування зоокутка уважно читайте таблички щодо правил поведінки та не годувати тварин, якщо це заборонено адміністрацію парку.