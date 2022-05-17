Буде задіяно ударні вертольоти, винищувачі, десантні кораблі.

Сили оборони Естонії розпочали масштабні навчання Siil 2022 (“Їжак-2022”), учасниками яких стануть понад 15 тисяч військовослужбовців із 10 країн, повідомляє ERR.ee.

Регіональне співробітництво стане відмінною рисою цих навчань, у маневрах задіюватимуть ракетні системи США, Британії та Польщі. А територіально вони охоплять місцевість від датського острова Борнхольм до північної Латвії через Сааремаа.

Крім різних типів бронетранспорту, представлять також ударні вертольоти і винищувачі, а також ближче до кінця навчань до Естонії прибудуть десантні кораблі американського експедиційного корпусу.