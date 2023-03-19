В деяких селах Тернопільщини 20 березня не буде світла

20 березня у деяких селах Тернопільської області вимикатимуть світло. Причина – проведення планових ремонтних та профілактичних робіт.

В Обленерго повідомили, де саме 20 березня вимикатимуть електрику на Тернопільщині і в який період.

З 8.00 до 17.00 через ремонт обладнання вимкнуть електроенергію жителям сіл Великі Гаї та Шляхтинці, які мешкають на таких вулицях:

с. Великі Гаї: вул. Галицька, вул. Дружби, вул. Франка, вул. Галицька-бічна, вул. Дружби-бічна, вул. Зелена, вул. Кордуби, вул. Крушельницької, вул. Липова, вул. Лісова, вул. Паркова, вул. Франка-бічна, вул. Якима Сеньківського, вул. Ярмуша;

вул. Галицька, вул. Дружби, вул. Франка, вул. Галицька-бічна, вул. Дружби-бічна, вул. Зелена, вул. Кордуби, вул. Крушельницької, вул. Липова, вул. Лісова, вул. Паркова, вул. Франка-бічна, вул. Якима Сеньківського, вул. Ярмуша; с. Шляхтинці: вул. Лугова

А з 6.00 до 16.00 електрики вимкнуть світло у селі Великий Глибочок і селищі Велика Березовиця на вулицях за таким переліком:

с. Великий Глибочок: вул. 22 Січня, вул. Гагаріна, вул. Грушевського, вул. Крушельницької, вул. Польова, вул. Середній Десяток, вул. Шевченка, вул. Горішня, вул. Д.Кутного, вул. Дружби, вул. Залізнична, вул. Зелена, вул. Кут, вул. Кутянська, вул. Кутянська-бічна, вул. Л.Українки, вул. Марка Вовчка, вул. Проспект Шевченка, вул. Середня Кутянська, вул. Січових Стрільців, вул. Стецька;

вул. 22 Січня, вул. Гагаріна, вул. Грушевського, вул. Крушельницької, вул. Польова, вул. Середній Десяток, вул. Шевченка, вул. Горішня, вул. Д.Кутного, вул. Дружби, вул. Залізнична, вул. Зелена, вул. Кут, вул. Кутянська, вул. Кутянська-бічна, вул. Л.Українки, вул. Марка Вовчка, вул. Проспект Шевченка, вул. Середня Кутянська, вул. Січових Стрільців, вул. Стецька; смт. Велика Березовиця: вул. Шевченка.

Судячи з практики, у в цьому графіку можуть виникати зміни. Якщо такі будуть, ми вам обов’язково повідомимо зранку 20 березня.