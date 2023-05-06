В автомобіль влучила протитанкова ракета: на фронті загинув випускник тернопільського університету

У боях за Україну, під Бахмутом, загинув випускник ТНМУ Тарас Баран.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

Тарас Миколайович Баран закінчив ТНМУ у 2010 році. На війні був капітаном медичної служби на Бахмутському напрямку. Чоловік загинув внаслідок влучання ПТУР в машину медслужби – він отримав несумісні з життям поранення. Захиснику було 37 років.

Колектив ТНМУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Тараса Барана.