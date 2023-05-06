06.05.2023 17:48

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В автомобіль влучила протитанкова ракета: на фронті загинув випускник тернопільського університету

06.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У боях за Україну, під Бахмутом, загинув випускник ТНМУ Тарас Баран.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

Тарас Миколайович Баран закінчив ТНМУ у 2010 році. На війні був капітаном медичної служби на Бахмутському напрямку. Чоловік загинув внаслідок влучання ПТУР в машину медслужби – він отримав несумісні з життям поранення. Захиснику було 37 років.

Колектив ТНМУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Тараса Барана.

“Cхиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам’ять про нашого випускника. Царство Небесне! Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні адміністрації університету.

Джерело: За Збручем

Теги: Тарас Баран

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