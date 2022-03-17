До Тернопільщини переїжджають підприємства з областей, де ведуться бойові дії. Так, на днях розпочало свою виробничу діяльність підприємство, що належить до групи ІНВЕСТ ПАК – ТОВ ПП «Екопрінт» із Запоріжжя. Вони виробляють клейкі стрічки та інші пакувальні матеріали.

«Розуміємо, що у Запоріжжі ми не можемо зараз виробляти продукцію у тій кількості, яка необхідна країні. У нас є багато працівників і, звичайно, ми повинні платити податки, щоб економіка країни працювала. Тому, було прийнято рішення частково перемістити підприємство до Тернопільщини. Зробити тут запуск і видавати вже завтра продукцію», – каже виконавчий директор підприємства Марина Попова.

Наразі на підприємстві працюють 5 працівників – це ті люди, яким вдалося виїхати із Запоріжжя з-під обстрілів разом із сім’ями. Серед них: менеджери, працівники виробництва.

«Ми переїжджали з сім’єю, адже розуміли, що буде необхідний час, аби перенести підприємство. Ситуація у нас в місті була напружена. Вибухи майже кожен день. На Тернопільщині прийняли нас дуже добре та знайшли приміщення для виробництва. За що ми дуже вдячні», – каже керівник виробництва Віталій Рєзнік.

Серед клієнтів підприємства є виробництва хімічної, харчової промисловості, гуртові бази. Усе, що пов’язано із пакуванням.

Так, підприємство уже готове реалізовувати першу продукцію.

«Ми будемо дивитися, як зможемо імпортувати сировину, як вдасться вибудувати логістичні ланцюги. Будемо наймати і тут робітничий персонал, навчатимемо працювати на станках. Це будуть пакувальники, маркувальники та інші. Також, ми маємо налагоджену співпрацюємо з облдержадміністрацією. І питання, які будуть з’являтися – це транспорт, переміщення працівників, вони допомагатимуть нам вирішити», – каже Марина Попова.

Так, вже 47 підприємств з областей, де ведуться бойові дії, подали заявки на розміщення у Тернопільській області. 15 підприємств вже обрали локації та перевозять свої виробничі потужності. На даний час Тернопільська військова облдержадміністрація продовжує активні перемовини з підприємствами та пропонуємо локації, на базі яких можна розмістити виробництва.

«Ми радо запрошуємо підприємства до Тернопільської області. Оскільки тут – безпечно. Також ми можемо гарантувати «податкові канікули» підприємствам. Розуміємо, що йде війна й у цей час ми повинні всі об’єднуватися. Спільними зусиллями зробити Україну сильнішою», – додає голова Тернопільської військової облдержадміністрації Володимир Труш.

Джерело: Тернопільська ОВА