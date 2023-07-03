Уряд заборонив супермаркетам завищувати ціни на продукти: список товарів, на які діє заборона

Урядом встановлено граничний розмір торговельні надбавки на вартість таких продуктів. Держава регулюватиме на них ціни до закінчення війни.

Відповідна урядова постанова набрала чинності 1 липня.

“На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 №650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану”, — йдеться у повідомленні урядової прес-служби.

Отже, Кабмін на своєму засіданні схвалив постанову, що стосується державного регулювання цін на продукти, які входять у список харчових товарів першої необхідності.

Цей перелік включає в себе 8 позицій. Зокрема, до списку увійшли такі товари:

борошно пшеничне вищого сорту;

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці):

яйця курячі категорії С1;

тушки курячі;

четвертини тушки курячої;

олія соняшникова рафінована;

хліб житньо-пшеничний;

батон.

На товари з цього списку магазини не мають права встановлювати торговельні надбавки понад ухвалену норму.

“В розмірі не більш як 10 відсотків з урахуванням рекламних, маркетингових послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією відповідних товарів кінцевому споживачу”, – йдеться у постанові.

Постанова також встановлює строк, упродовж якого діятиме ця заборона. Обмеження торговельних націнок на ці види продуктів діятимуть до завершення воєнного стану і ще три місяці після його скасування.

У документі також сказано, що він набирає чинності з наступного дня після закінчення карантину, пов’язаного з COVID-19. Строк дії карантину збігає 30 червня. Тобто, постанова розпочала діяти з 1 липня.

Водночас, уряд подбав про зменшення тиску на бізнес, скасувавши декларування зміни роздрібних цін на товари першої необхідності і товари протиепідемічного призначення.