Уряд спростив встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Що змінилося

Кабінет Міністрів України спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на дахах і фасадах будівель. Відтепер для монтажу таких систем не потрібно проходити додаткові дозвільні чи реєстраційні процедури в органах державного архітектурно-будівельного контролю.

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, встановлення сонячних електростанцій на будівлях здійснюватиметься на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Цього документа буде достатньо для початку робіт.

«Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедурах від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає», — зазначила Юлія Свириденко.

Раніше монтаж сонячних електростанцій трактувався як реконструкція або капітальний ремонт, що вимагало отримання відповідних дозволів та погоджень. Уряд виключив такі роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів.

Очікується, що спрощення правил пришвидшить розвиток відновлюваної енергетики, сприятиме енергонезалежності громадян, бізнесу та установ, а також дозволить швидше реагувати на виклики, пов’язані з перебоями електропостачання.