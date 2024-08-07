07.08.2024 11:36

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Уряд дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльніст

Ідеться про ті об'єкти будівництва, які належать до об’єктів із середніми та значними класами наслідків.

07.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Новини, Економіка, Україна

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Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №314, якими відкрив можливість представництвам іноземних компаній та організацій в Україні займатися будівництвом великих об’єктів, — повідомили у Мінреінтеграції.

“Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів”, — ідеться у повідомленні.

Така норма діятиме на час воєнного стану.

У відомстві зазначили, що проєкт акта розробило Мінекономіки. Його ухвалення дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, так представництва польських компаній в Україні зможуть облаштовувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Теги: Кабмін, будівництво, іноземні компанії

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