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Урочиста хода, показ вертепів та колядки: тернопільські пластуни провели захід «Різдвяна Свічечка» (фото)

09.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Духовне

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8 січня традиційно відбувся захід «Різдвяна Свічечка». Його мета – об’єднати пластунів у родинному колі для святкування народження Ісуса Христа.

Цього року дане дійство відбулося у новому форматі. Долучитися мали змогу всі охочі.  Розпочався захід 13:0 0біля Катедрального собору, де відбулося урочисте відкриття, пише “20 хвилин”.

Пластуни пройшлися урочистою ходою до Театрального майдану, де виконали танець Аркан.

У Центрі міста організували показ вертепів. А закінчився захід вечірньою проргамою в Українському домі «Перемога».

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Автор: Роман Васильович

Мітки: пласт, показ вертепів, "Різдвяна Свічечка"

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