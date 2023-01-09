Урочиста хода, показ вертепів та колядки: тернопільські пластуни провели захід «Різдвяна Свічечка» (фото)

8 січня традиційно відбувся захід «Різдвяна Свічечка». Його мета – об’єднати пластунів у родинному колі для святкування народження Ісуса Христа.

Цього року дане дійство відбулося у новому форматі. Долучитися мали змогу всі охочі. Розпочався захід 13:0 0біля Катедрального собору, де відбулося урочисте відкриття, пише “20 хвилин”.

Пластуни пройшлися урочистою ходою до Театрального майдану, де виконали танець Аркан.

У Центрі міста організували показ вертепів. А закінчився захід вечірньою проргамою в Українському домі «Перемога».