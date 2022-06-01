Не зважаючи на заявлені зміни, прийняті на Соборі УПЦ МП, громади продовжують залишати її лави. За 30-31 травня з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 13 громад – повідомляє РІСУ

30 травня владика Матфей у приміщенні управління Володимирської єпархії зустрівся з парафіянами Різдва-Богородичного храму села Губин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Цього ж дня парафія святого Миколая с. Колодне Тернопільського району вирішила порвати з МП і перейти у лоно ПЦУ. Опікуватись парафією буде прот. Борис Леськів, — повідомили в єпархії.

Преображенський храм у с. Рославичі

30 травня Спасо-Преображенська парафія у селі Рославичі Обухівського району Київської області, відповідно до поданого прохання, була прийнята до складу Переяславсько-Вишневської єпархії Православної Церкви України з юрисдикції УПЦ МП. 29 травня у них відбулися збори, на яких було прийняте відповідне рішення, — повідомили в єпархії.

31 травня з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 10 громад.

На Волині владика Матфей зустрівся з парафіянами Свято-Миколаївського храму села Тумин і з парафіянами Свято-Духівського храму села Кути Володимирського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з Московського патріархату у Православну Церкву України.

Громада зі с. Тумин

На Житомирщині релігійні громади апостола і євангелиста Іоана Богослова с. Косенів та Хресто-Воздвиженська с. Орепи на своїх зборах прийняли рішення про вихід з УПЦ Московського патріархату шляхом переходу до складу Православної Церкви України. Священники з цих громад їх рішення не підтримали, — повідомили в Житомирській єпархії.

А найбільше — відразу 7 громад — перейшли під омофор Предстоятеля ПЦУ на Київщині.

Митрополит Епіфаній 31 травня зустрівся з представниками громад Обухівського району, які прийняли рішення долучитися до помісної Православної Церкви України парафії:

Покрови Пресвятої Богородиці с. Шубівка з протоієреєм Миколаєм Лаврегою,

з протоієреєм Миколаєм Лаврегою, Свято-Дмитрівської парафії с. Черняхів ,

, Хресто-Воздвиженської парафії с. Расавка ,

, Хресто-Воздвиженської парафії с. Новосілки ,

, Різдва Пресвятої Богородиці с. Липовець ,

, Покрови Пресвятої Богородиці с. Іванівка та

та Покрови Пресвятої Богородиці с. Бурти.

Про це повідомили у Київській митрополії ПЦУ.