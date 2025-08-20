Унікальний шанс: ССО запрошують операторів БПЛА за «Контрактом 18–24: дрони»

Війна в Україні змінила уявлення про сучасний бій. Це вже не лише артилерійські дуелі та стрілецькі сутички, а й протистояння технологій. Дрони літають на висоті, де їх не дістають кулі, а роботизовані комплекси несуть вибухівку чи забирають поранених з-під обстрілу. Кожна така машина — продовження рук і очей свого оператора.

Тому сьогодні Збройним Силам потрібні фахівці, здатні поєднати математичну точність роботи з технікою та сміливість. Саме для таких відкрили особливу можливість: розширений «Контракт 18–24: ДРОНИ» веде прямо до легендарних підрозділів Сил спеціальних операцій — 3-го полку спеціального призначення ім. Святослава Хороброго та 8-го полку спеціального призначення ім. князя Ізяслава Мстиславича. До програми долучили також новостворені, але вже відомі своєю вбивчою силою та сталевим характером 4-й і 6-й полки «Рейнджер» та 144-й центр Сил спеціальних операцій. Це ті, хто виконують спеціальні завдання на передовій і працюють у глибокому тилу противника. І тепер кожен молодий українець або українка можуть стати частиною цієї знаменитої зграї.

ССО: місце, де готують не просто солдатів

Сили спеціальних операцій — це окрема філософія війни. Кожне тренування, кожна вправа — це підготовка до реальної місії. У ССО не працюють за шаблонами, тут реально навчають — причому всьому: діяти в умовах, коли немає зв’язку, коли противник у перевазі, коли доводиться працювати невеликою групою або навіть наодинці.

Навіть 100 ВОС, знаменита «сотка», у спецпризначенців особлива — не така, як в інших родах військ та сил, вона як справжня школа виживання: замість «стройових» годин — марш-кидки з повним спорядженням, замість лекцій — нічні засідки і відпрацювання реальних сценаріїв бою. Тут вчать не лише стріляти чи керувати дроном, а й мислити так, щоб бити ворога на його полі.

Тепер «Контракт 18–24: ДРОНИ» за ініціативи Міністерства оборони України поширюватиметься і на підрозділи Сил спеціальних операцій. А саме — на штатні посади, пов’язані з експлуатацією безпілотних систем. Зокрема, в ССО уже зараз пропонують такі вакансії, як оператор наземних роботизованих комплексів, оператор інженерних наземних роботизованих комплексів, оператор БПЛА різних типів, оператор-майстер БПЛА, оператор-розвідник БПЛА та інші. Тут для молоді реально організували цікавий та технологічний майданчик для вибору.

Про умови контракту і терміни підготовки

Термін контракту — 2 роки, але мінімум 12 місяців його виконання має припадати на бойові дії. Підготовка займає понад чотири місяці.

Спочатку — БЗВП на 45 днів: зброя, тактика, медицина, фізпідготовка. Потім — фахова підготовка до 60 діб, де кожен вчиться керувати своєю технікою, працювати з програмами, проводити розвідку. І на завершення — адаптація в частині, коли новачок вливається у підрозділ і починає жити бойовим ритмом.

Ну, і про найцікавіше: держава не тільки навчає, а й гідно платить: 200 000 грн — одразу після підписання контракту, 300 000 грн — після навчання, 500 000 грн — після завершення дворічної служби. А ще — щомісячне забезпечення, яке може сягати 120 000 грн. Плюс іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медичне обслуговування, соціальні гарантії, рік відстрочки після контракту і право виїзду за кордон.

Як стати частиною ССО

Перший крок — це не вагаючись звертатися до «ССО Рекрутинг». У центрі працюють спецпризначенці з реальним бойовим досвідом, які не просто допоможуть заповнити документи та обрати підрозділ з посадою — з тобою проведуть детальну бесіду, розкажуть про особливості служби, допоможуть оцінити власну фізичну форму і порадять, що підтягнути перед початком навчання. А потім ще й будуть супроводжувати на всіх етапах до зарахування в частину.

Потрапити в Сили спеціальних операцій — означає опинитися серед тих, хто вправно працює над знищенням ворога, хто дозволяє роботі говорити за себе. І кожному, хто приєднується, ми даємо не славу, ми даємо можливість стати тим, ким ти відчуваєш себе всередині.

Впевнений, що не спасуєш перед складнощами — переходь за посиланням та лишай заявку на сайті «ССО Рекрутинг».

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35