Унікальна колекція старовинних хрестиків

Натільний хрестик здавна є одним із найважливіших символів християнської віри. Його носять на грудях як знак належності до християнства, пам’ять про таїнство хрещення та постійне нагадування про духовні цінності.

У народній традиції хрестик виконував не лише релігійну, а й оберегову функцію. Вважали, що освячений хрест захищає людину від зла, недобрих думок і небезпек. Часто хрестик передавали в родині як пам’ятну реліквію, що зберігала духовний зв’язок поколінь.

Нещодавно музейна колекція Шумського краєзнавчого музею поповнилася унікальним дарунком – 45 натільними хрестами та 14 підвісками-прикрасами, що передав невідомий шанувальник. Ця збірка вражає своєю різноманітністю та охоплює значний історичний період.

Справжньою окрасою колекції є великий хрест-енколпіон (хрест-складень) XІІ–XІІІ ст. Такі хрести складалися з двох стулок, всередині яких зберігалися реліквії або мощі святих, і носили їх поверх одягу. У нашій збірці присутня лише одна стулка із зображенням розп’яття. Цікавим є також малий хрест-енколпіон, який дійшов до нас, із двома стулками. На них зображено хрест із променями, що виходять із середохрестя.

Оригінальними є також невеликі хрестики, відлиті з мідних сплавів, які датовані серединою XVІІІ – другою половиною ХІХ ст. Один із хрестів – нагрудний військового капелана австро-угорського війська періоду Першої світової війни.

Серед експонатів є й дивовижні середньовічні жіночі обереги-прикраси у формі півмісяця, що символізують місячний культ, родючість, материнство і жіноче начало.

Ця колекція потребує подальшого дослідження. Та вже тепер вона відкриває перед нами частину духовного світу людей, які жили на нашій землі сотні і навіть тисячу років тому.

Лариса КОЛЕСНИК,

директорка Шумського краєзнавчого музею