Під час військового стану серед населення існує острах щодо необмежених прав службовців на відчуження майна (транспорту) громадян. Мешканці стурбовані, що пересування у приватному транспорті в будь-який момент може завершитися вилученням авто для оборонних потреб держави.
Війна в країні спонукає органи влади до вжиття оперативних заходів для подолання зовнішнього ворога. В таких умовах права громадян можуть зазнавати певних обмежень.
Конституцією України (ст. 41), Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в умовах воєнного стану військове командування може здійснювати, зокрема, примусове відчуження (реквізицію) майна, що перебуває у приватній власності мешканців.
АЛЕ!!!
Конфіскація (реквізиція) майна може бути здійснена за дотриманням наступних умов:
- Відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення стосується лише майна державної власності.
- Рішення може прийматися виключно вищим командуванням Збройних сил України або командуванням окремо визначених формувань та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях проведення бойових дій. Начальник патруля, старший вартовий, командир місцевого загону територіальної оборони не наділені такими повноваженнями.
- Реквізувати власність мають із чітким документальним оформленням правочину (угоди). Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка, у якому вказують підстави, ознаки майна, розмір виплаченої компенсації, тощо.
- Перед тим, як відчужити майно, роблять оцінку його ринкової вартості і оригінал висновку надають власнику. Але власник може оскаржити у суді розмір оцінки належного йому майна.
Тому конфіскація майна, яка здійснюється з порушенням однієї з вищезазначених умов, є НЕЗАКОННОЮ.
Але, якщо ситуація з реквізицією все ж виникла, рекомендуємо простежити за дотриманням умов, і особливу увагу приділити оформленню акта про примусове відчуження майна.