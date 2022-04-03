Під час військового стану серед населення існує острах щодо необмежених прав службовців на відчуження майна (транспорту) громадян. Мешканці стурбовані, що пересування у приватному транспорті в будь-який момент може завершитися вилученням авто для оборонних потреб держави.

Війна в країні спонукає органи влади до вжиття оперативних заходів для подолання зовнішнього ворога. В таких умовах права громадян можуть зазнавати певних обмежень.

Конституцією України (ст. 41), Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що в умовах воєнного стану військове командування може здійснювати, зокрема, примусове відчуження (реквізицію) майна, що перебуває у приватній власності мешканців.

АЛЕ!!!

Конфіскація (реквізиція) майна може бути здійснена за дотриманням наступних умов:

Відчуження майна приватних осіб може здійснюватися виключно з попереднім або подальшим відшкодуванням його вартості. Безоплатне вилучення стосується лише майна державної власності. Рішення може прийматися виключно вищим командуванням Збройних сил України або командуванням окремо визначених формувань та за погодженням з державною адміністрацією. Без погодження допускається ухвалення рішення лише у місцях проведення бойових дій. Начальник патруля, старший вартовий, командир місцевого загону територіальної оборони не наділені такими повноваженнями. Реквізувати власність мають із чітким документальним оформленням правочину (угоди). Момент вилучення засвідчується підписанням акта встановленого зразка, у якому вказують підстави, ознаки майна, розмір виплаченої компенсації, тощо. Перед тим, як відчужити майно, роблять оцінку його ринкової вартості і оригінал висновку надають власнику. Але власник може оскаржити у суді розмір оцінки належного йому майна.

Тому конфіскація майна, яка здійснюється з порушенням однієї з вищезазначених умов, є НЕЗАКОННОЮ.

Але, якщо ситуація з реквізицією все ж виникла, рекомендуємо простежити за дотриманням умов, і особливу увагу приділити оформленню акта про примусове відчуження майна.