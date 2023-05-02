Уляна Шаповал: музикантка з Почаєва, яка підкорює весь світ

Ось уже 18 років музикує у різних країнах світу віртуозна гітаристка з Почаєва Уляна Шаповал. Нещодавно їй виповнилося 40 років. Яким же був її шлях у професію?

Навчання і перші виступи за кордоном

Коли перед дівчиною постав вибір майбутнього фаху, то доля дарувала їй два варіанти, обидва творчі: стати, як мама, художницею, або ж, як тато, музикантом.

Тато упродовж двох останніх шкільних років навчав її азів гри на гітарі, оскільки в Почаївській музичній школі класу гітари на той час не було. Мама разом із подругою – художницею Валентиною Сімащук – давали старшокласниці уроки з образотворчого мистецтва. Тому, закінчивши Почаївську ЗОШ у 2000 р., Уляна вступила до Волинського державного училища культури і мистецтва ім. І. Ф. Стравінського одразу на дві спеціальності – на факультет народних інструментів по класу гітари і на спеціальність «Образотворче мистецтво». Будучи студенткою цього закладу, викладала шістнадцятьом учням у музичній школі села Берестечко. Це було єдине місце, де її величали Уляною Іванівною.

Зі згаданих двох творчих напрямів, музичний став основним. Цьому сприяло знайомство з викладачкою Львівської музичної академії ім. М. Лисенка, доцентом кафедри народних інструментів Вікторією Леонідівною Сидоренко. Саме вона вирізнила обдаровану студентку останнього курсу училища серед інших, запропонувавши їй спробувати вступити до закладу, де працювала сама. У 2003 р. Уляна Шаповал стала студенткою цього вищого навчального закладу і продовжила удосконалювати свою гру на улюбленому інструменті.

Уже на другому курсі академії, за порадою Вікторії Леонідівни, яка стала для Уляни наставницею і другою мамою, талановита студентка уклала контракт з одним із п’ятизіркових готелів Об’єднаних Арабських Еміратів. Там вона працювала упродовж чотирьох років. Окрім музикування на концертах та корпоративах, Уляна також викладала в музичній школі.

А далі були контракти з п’ятизірковими готелями таких країн, як Південна Корея (Сеул), Китай (разом із старшим братом Олегом – учасники мексиканського ансамблю «Маріачі»), Катар, Оман, Іспанія.

На круїзному лайнері

У 2011 р. Уляна Шаповал уперше підписала контракт із компанією круїзного лайнера «Allure of the seas», на той час найбільшого в світі. Отримала паспорт моряка, і разом з усією командою проходила спеціальні тренінги. Кожного разу на новому лайнері, а їх було ще чотири у 2021 р., їй доводилося знову і знову проходити ці складні й небезпечні тренінги.

Дівчина виявила справжню мужність під час ковідного карантину, перебуваючи на одному з кораблів, коли навіть чоловіки не витримували ізоляції (траплялися випадки самогубства): вона надавала їм психологічну допомогу по мобільному телефону. Також давала концерти для персоналу корабля. А щоб триматися самій – малювала. За цей важкий період часу художниця створила величезну колекцію «петриківського» розпису картонного посуду, яка розійшлася по усіх куточках світу…

На круїзних лайнерах музикантці вдалося побувати в Маямі, на Карібських островах та островах Австралії, в Мексиці, Сінгапурі, Малайзії, Тайланді, Філіппінах, Новій Зеландії, Сінгапурі, Ямайці, США і багатьох інших країнах.

В репертуарі нашої землячки – класична музика (Н. Паганіні, Р. Д’єнс, І. Альбеніс, Ф. Сор, Мануель де Фала, Ф. Тарегга, Віла-Лобос та ін.) та фламенко (Сабікас, Ґомес, Пако Пена, Р. Кортес). Виступає неординарна гітаристка в дуетах з музикантами, котрі грають на флейті, саксафоні, скрипці, гобої, кахоні, перкусії. Музикує також у супроводі оркестру.

Ще й талановита художниця і вокалістка

У вільні хвилини малює натюрморти, екзотичні краєвиди країн, в яких перебуває, створює портрети на замовлення. Картини Уляни Шаповал не раз були задіяні в колективних виставках молодих художників Почаївщини, виставлені разом із роботами Марії Шаповал в Почаївському історико-художньому музеї.

Провідуючи родину в рідному Почаєві, Уляна брала активну участь в культурному житті містечка: музикувала на різноманітних творчих вечорах, на святкуваннях Дня міста. Виступати на малій батьківщині – найважче, стверджує музиканта, адже скрізь близькі і дорогі люди, а це дуже відповідально.

Два останні роки музикантка також виступає як вокалістка, виконуючи іспанські й англійські хіти.

Нині Уляна Шаповал разом із братом Олегом, обдарованим трубачем, перебувають у Німеччині, де беруть участь у благодійних концертах (збирають кошти на військові потреби ЗСУ).