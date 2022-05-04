Як передає Укрінформ, про це пресслужба компанії повідомила у Телеграмі.
“Оновлення на 07:00. Усі поїзди продовжують рух, відновлювальні роботи тривають”, – зауважили в Укрзалізниці.
Перелік затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:
- №22 Трускавець — Харків (+9:17 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);
- №60 Чоп — Київ (+6:25 год);
- №82 Ужгород — Київ (+5:48 год);
- №25 Рахів — Одеса (+5:32 год);
- №145 Львів — Ужгород (+5:35 год);
- №12 Львів — Одеса (+5:28 год);
- №46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);
- №37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);
- №50 Трускавець — Київ (+4:53 год);
- №92 Львів — Київ (+4:32 год);
- №56 Рахів — Київ (+4:19 год);
- №55 Київ — Рахів (+6:05 год);
- №135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+4 год);
- №30 Ужгород — Київ (+3:25 год);
- №92 Одеса — Лозова (+3:16 год);
- №231 Дніпро — Львів (+3:05 год);
- №88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);
- №96 Рахів — Київ (+2:42 год);
- №86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);
- №8 Одеса — Харків (+2:30 год);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);
- №14 Солотвино — Київ (+2:30 год);
- №38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);
- №7 Київ — Чернівці (+2:00 год);
- №37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);
- №59 Київ — Чоп (+2:00 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);
- №8 Чернівці — Київ (+1:37 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);
- №81 Київ — Ужгород (+3:16 год);
- №57 Київ — Ворохта (+1:20 год);
- №17 Харків — Львів (+1:20 год);
- №42 Львів — Дніпро (+1:30 год);
- №91 Київ — Львів (+1:15 год);
- №41 Дніпро — Львів (+1:00 год);
- №705 Київ — Перемишль (+4:30 год);
- №774 Львів — Дарниця (+6 год);
- №716 Перемишль — Київ (+2:05 год);
- №754 Дарниця — Харків (+40 хв).
Як повідомлялося, увечері 3 травня росія нанесла ракетні удари по залізничній інфраструктурі України. Зокрема, постраждала інфраструктура на Закарпатті, Львівщині, Кіровоградщині.