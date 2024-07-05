Укрзалізниця надає сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців та членів їх сімей

Укрзалізниця надає сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців та членів їх сімей. Cервіс доступний на порталі https://services.uz.gov.ua/military

Відтепер можна придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили.

Залишити заявку на квиток на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код.

Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, пред’явивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, найпопулярніших серед військовослужбовців. зокрема, це маршрути до міст, наближених до районів ведення бойових дій та зворотному напрямку.