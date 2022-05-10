План відновлення України складається з трьох етапів, перший вже розпочався.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Перший етап – це оперативне відновлення під час ведення бойових дій. Він вже триває в українських містах.

«Проводиться мінімальна інвентаризація, спираючись на дані військових обласних адміністрацій, передаємо гроші, вони проводять оперативне відновлення. Паралельно відновлюється критична інфраструктура. Зруйновані мости замінюються понтонними мостами, тимчасово латаються дороги, відновлюється залізниця. Такі речі потребують оперативного фінансування і ми на це виділяємо», – повідомив Шмигаль.

Другий етап – це швидке відновлення відразу після завершення бойових дій.

«Поки буде тривати цей етап до великого відновлення, звичайно, треба буде робити певні речі: розселяти людей, купувати існуюче житло, робити замовлення на будівництво наступного, робити додаткові державні програми, щоб стимулювати будівництво в Україні. Стимулювати створення заводів для виготовлення будівельних матеріалів, тому що ми розуміємо, що держава буде бурхливо будуватися і розвиватися», –пояснив прем’єр-міністр.

І третій етап – це повний план відновлення України, який передбачає структурні зміни.