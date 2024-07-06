Український «Javelin» – ПТРК «Стугна-П»

Цикл розповідей про військову техніку. Сьогодні ми розповімо про усім відому ПТРК СТУГНА.

Стугна-П” – це український протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським конструкторським бюро “Луч”. Цей комплекс належить до другого покоління ПТРК і є напівавтоматичним, з системою наведення по лазерному променю.

Технічні характеристики:

Вага: 29,5 кг (в контейнері), 32 кг (пускова установка), 15 кг (прилад наведення), 10 кг (пульт дистанційного керування), 6 кг (модуль теплоізоляційний)

Довжина: 1360 мм (довжина контейнера)

Діаметр: 140 мм (зовнішній діаметр контейнера)

Калібр: 130 мм (152 мм)

Дальність вогню: Ефективна >100, Максимальна 100-5000 м (в денний час), 100-3000 м (нічний час)

Швидкість: 200 м/с (220 м/с)

Точність: На відстані 2,5 км влучає всередину нанесеного на щит перехрестя розміром 2,3×2,3 м

“Стугна-П” може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту.