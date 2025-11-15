Український бізнес донатить на FPV-дрони для ГУР

Фонд “Сучасна Україна” розширює благодійну кампанію “Смачно, бо на дрони!” і закликає український бізнес — не лише ресторанний, а з усіх сфер — долучитися до збору коштів на FPV-дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кампанію “Смачно, бо на дрони!” Фонд запустив 7 вересня — у День воєнної розвідки України, за сприяння ГУР МО України. Ініціатива об’єднала понад 170 ресторанів, кав’ярень, барів та готельно-ресторанних комплексів з усієї країни. Завдяки спільним зусиллям уже зібрано кошти на 36 SECRET BOXів із сучасними ударними FPV-дронами. Найближчим часом перша партія 13-дюймових FPV-дронів на оптоволокні вирушить на Покровський напрямок.

Серед партнерів кампанії — expirenza by mono та Work.ua, які допомагають залучати нові заклади, а також “Техно Їжак”, що разом зі своїми клієнтами збирає кошти на SECRET BOXи. Генеральним інформаційним партнером кампанії “Смачно, бо на дрони!” є медіа “Фокус”. Тепер Фонд запрошує і представників інших галузей бізнесу — IT, ритейлу, виробництва, сервісу та промисловості — долучитися до збору.

Український бізнес донатить на дрони для ГУР

“Нині ми закликаємо бізнес із різних сфер долучатися до кампанії, щоб разом зібрати кошти на 100 SECRET BOXів для розвідників. Уже понад 170 кафе та ресторанів по всій Україні підтримали ініціативу та уже зібрали 41 SECRET BOX, завдяки чому вдалося зібрати понад 2 мільйона гривень. Збір триває і кількість BOXів постійно зростає. Українські розвідники щодня ризикують життям, аби зберегти наше. Їхня робота непомітна, але саме вона робить державу сильнішою. Допоможімо їм бачити більше — забезпечмо FPV-дронами”, — каже президент Фонду “Сучасна Україна” Володимир Гавриш.

Кожен SECRET BOX — це готовий комплект ударних FPV-дронів, зібраний під конкретні потреби підрозділу ГУР. Вартість одного BOXа — 50 000 гривень. У ньому — FPV-дрон, оптоволоконна котушка та усе необхідне для ураження ворога. Бізнесу пропонують долучитися у зручний спосіб: придбати один або кілька SECRET BOXів, профінансувати частину вартості BOXа або ж організувати збір коштів серед команди чи клієнтів.

Для кампанії створено спеціальний лендінг із мапою України, де позначені всі заклади-учасники та відображається прогрес збору: скільки вже зібрано і скільки залишилось до наступного SECRET BOX. Після донату на лендінгу з’явиться логотип компанії та сума внеску.

Крім того, по завершенню кампанії кожен бізнес-учасник отримає подяку за підтримку збору для ГУР, медійне висвітлення на сторінках Фонду та запрошення на передачу дронів та благодійну вечерю з провідними рестораторами, серед яких Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська, а також представниками ГУР МО України.

Команда Фонду переконана: український бізнес — не лише про економіку, а, перш за все, про відповідальність!