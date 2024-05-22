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Українські ракети зруйнували базу росіян у Луганську

22.05.2024

Руслан Іннак

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Новини, Війна з рф, Події

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Чергове вдале влучення наших ракетчиків по базі рашистів. Ракети SCALP-EG “прилетіли” так званою “Академією внутрішніх справ”, у селищі Ювілейному у передмісті окупованого Луганська.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

“У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучення облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім уподобали рашисти”, – уточнив Лисогор.

Супутникові знімки підтверджують влучне влучення у розташування росіян.

Російський телеграм-канал зазначає, що “Академія МВС” використовувалася як командний пункт угруповання військ “Південь”. Крім того, повідомляється, що на момент удару в будівлі проводилася нарада. Внаслідок атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення, у тому числі й командувач військ Південного військового округу Геннадій Анашкін.

Джерело: myc.news

Теги: Луганськ, база росіян

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