Українські ракети зруйнували базу росіян у Луганську

Чергове вдале влучення наших ракетчиків по базі рашистів. Ракети SCALP-EG “прилетіли” так званою “Академією внутрішніх справ”, у селищі Ювілейному у передмісті окупованого Луганська.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.

“У місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучення облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім уподобали рашисти”, – уточнив Лисогор.

Супутникові знімки підтверджують влучне влучення у розташування росіян.

Російський телеграм-канал зазначає, що “Академія МВС” використовувалася як командний пункт угруповання військ “Південь”. Крім того, повідомляється, що на момент удару в будівлі проводилася нарада. Внаслідок атаки загинули 13 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення, у тому числі й командувач військ Південного військового округу Геннадій Анашкін.