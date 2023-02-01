Українська молодь Тернополя виготовила понад дві тисячі окопних свічок для ЗСУ

Спілка української молоді в Тернополі виготовляє окопні свічки для Збройних сил України. Дівчата і хлопці зайнялися цією справою восени. За п’ять місяців вони створили понад 2 тис. свічок.

Сумівці насамперед готують парафін та віск, потім заливають свічки. Складники, необхідні для їх створення, приносять тернополяни, – розповідає учасник проекту Ігор Гаврилюк. Також в місті оголошують збір коштів для реалізації акції.

«Використовуємо парафін зі старих свічок, тож не викидайте їх вдома. Іноді церкви нам віддають свічки. При потребі робимо закупки складників. Для цього оголошуємо збір коштів. Тож дякуємо усім, хто долучається та допомагає нам. Наразі гроші зібрано, парафін закуплено, свічки залиті і частина уже відправлена на передову зігрівати наших воїнів. Парафін треба весь час, тож, не викидайте вдома старих свічок».

Волонтери передають окопні свічки військовим підрозділам Збройних сил. На фронті нині – це необхідність.