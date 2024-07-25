Українцям за кордоном почали видавати паспорти, але не всім

Закордонні підрозділи Держпідприємства «Документ» відновили прийом заяв у чоловіків на оформлення паспортів. Та вони для цього мають вирішити питання з військовим обліком.

Про це повідомляє Facebook-сторінка паспортного сервісу. «Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим», – вказав паспортний сервіс.

Для отримання послуг чоловікам необхідно буде здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України «Резерв+» за допомогою QR-коду.

Нагадаємо, 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу внутрішніх та іноземних паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном, окрім оформлення документів для повернення в Україну.

Запроваджені тимчасові обмеження на прийняття заяв для консульських послуг від українців за кордоном пов’язані з необхідністю приведення підзаконних нормативних актів у відповідність до вимог закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, повідомило Міністерство закордонних справ.

Раніше у сервісних центрах ДП «Документ» за кордоном виник ажіотажний попит на переоформлення документів, очевидно викликаний новим законопроєктом щодо мобілізації.