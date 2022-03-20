Україна забезпечена продовольством зараз і буде забезпечена у наступному році.

«Запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували». — заявили в ОП.