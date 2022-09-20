Україна відмовилася від постачань вакцин проти коронавірусу виробників AstraZeneca та Moderna. Наразі для щеплень будуть використовувати вакцини CoronaVac, Janssen і Comirnaty.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, після початку повномасштабної війни росії проти України Міністерство охорони здоров’я розірвало контракти на закупівлю вакцин від AstraZeneca та Moderna. Це зробили для економії коштів держбюджету.

Тож Україна зараз безоплатно отримує всі вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX. МОЗ відмовилося від постачань AstraZeneca та Moderna у межах COVAX, – зазначив Кузін.

Наразі в Україні доступні майже 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac, приблизно 400 тисяч — Comirnaty (Pfizer) та 30 тисяч — Janssen.