Завершився обласний заочний конкурс малюнку «Україна в серці – незламність у душі», який проводили на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, що об’єднав талановитих дітей та молодь навколо теми любові до Батьківщини, сили духу та віри в перемогу.

Чудову можливість продемонструвати свої таланти отримали вихованці закладів позашкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти, студенти професійно-технічних навчальних закладів області віком від 6 до 18 років.

На розгляд журі було представлено 440 малюнків за номінаціями: «Нащадки славних козаків», «Герої без зброї», «Рідний край», «Українські традиції», «Мій дім, моя сім’я», «Моя Україна – країна майбутнього», «Малюнок з есе» та комікси.

Учасники представили яскраві, щирі та глибокі за змістом роботи, в яких відобразили своє бачення України сьогодні – незламної, мужньої, сповненої надії та світла. У кожному малюнку – особисті переживання, мрії про мирне майбутнє та гордість за рідну країну.

Журі відзначило високий рівень підготовки конкурсантів, оригінальність творчих задумів та різноманітність технік виконання. Визначити переможців було непросто, адже кожна робота заслуговувала на увагу та схвальні відгуки.

Лілія ЛІЗОГУБ, завідувач оргмасового відділу Тернопільського ОКЦНТТШУМ