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Україна перейшла на новий церковний календар: коли відзначати найбільші свята

01.09.2023

Ірина Нова

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Новини, Суспільство

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З першого дня вересня віряни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть церковні свята за новим календарем. На початку цього місяця на українців очікує дві великі події: Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Зміни запровадили з 1 вересня через те, що за григоріанським календарем саме з цієї дати починається релігійний рік. 

Коли святкувати основні релігійні свята:

  • Початок індикту – 1 вересні (замість 14 вересня);
  • Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня);
  • Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня);
  • Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
  • Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада);
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня);
  • Андрія Первозванного – 21 листопада (замість 4 грудня);
  • День Святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня);
  • Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);
  • Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня);
  • Щедрий вечір, день Святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня);
  • Обрізання Господнє – 1 січня (замість 14 січня);
  • Богоявлення, Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);
  • Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого);
  • Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня);
  • Великий піст 2024 – з 18 березня до 4 травня;
  • День Святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня);
  • Вербна неділя у 2024 році – 28 квітня;
  • Великдень 2024 – 5 травня;
  • Вознесіння Господнє 2024 – 13 червня;
  • Трійця 2024 – 23 червня;
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня);
  • Апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня);
  • Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня);
  • Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня);
  • Преображення Господнє – 6 серпня (замість 19 серпня);
  • Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Джерело: Вголос

Теги: церковні свята

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