Україна перейшла на новий церковний календар: коли відзначати найбільші свята

З першого дня вересня віряни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть церковні свята за новим календарем. На початку цього місяця на українців очікує дві великі події: Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Зміни запровадили з 1 вересня через те, що за григоріанським календарем саме з цієї дати починається релігійний рік.

Коли святкувати основні релігійні свята: