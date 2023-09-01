Україна перейшла на новий церковний календар: коли відзначати найбільші свята

З першого дня вересня віряни ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть церковні свята за новим календарем. На початку цього місяця на українців очікує дві великі події: Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Зміни запровадили з 1 вересня через те, що за григоріанським календарем саме з цієї дати починається релігійний рік.
Коли святкувати основні релігійні свята:
- Початок індикту – 1 вересні (замість 14 вересня);
- Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня);
- Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня);
- Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
- Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада);
- Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня);
- Андрія Первозванного – 21 листопада (замість 4 грудня);
- День Святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня);
- Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня);
- Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня);
- Щедрий вечір, день Святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня);
- Обрізання Господнє – 1 січня (замість 14 січня);
- Богоявлення, Водохреще – 6 січня (замість 19 січня);
- Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого);
- Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня);
- Великий піст 2024 – з 18 березня до 4 травня;
- День Святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня);
- Вербна неділя у 2024 році – 28 квітня;
- Великдень 2024 – 5 травня;
- Вознесіння Господнє 2024 – 13 червня;
- Трійця 2024 – 23 червня;
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня);
- Апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня);
- Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня);
- Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня);
- Преображення Господнє – 6 серпня (замість 19 серпня);
- Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).