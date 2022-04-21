За словами Валерії Коломієць, заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції, з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 тисячі українських пар, і це більше ніж зазвичай.

«Кількість бажаючих одружитися збільшилась, і це пов’язано зокрема з воєнним станом. Тому нами було продумано спосіб, за яким люди, які зараз несуть службу, здійснюють оборону нашої держави, все ж можуть здійснити своє бажання, причому навіть дистанційно», – зауважила чиновниця.

Сьогоднішні обставини призводять до того, що люди інколи не мають можливості чекати, бо ніхто не знає, що буде завтра і навіть сьогодні до вечора. Для того, щоб у подальшому у цих людей не виникало жодних юридичних проблем, вони мають можливість і потребу оформляти свої стосунки настільки швидко, наскільки це потрібно.

Подати заяву і офіційно оформити шлюб можна за день. На сьогодні це може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії.

У певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦСів – цими повноваженнями наділені й інші особи. Зараз додатково спрощено процедуру одруження, зокрема навіть якщо одного з членів подружжя немає фізично. Наприклад, поліцейські й військові можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно.

Хто саме може одружитися дистанційно?

Це стосується жінок і чоловіків, які несуть службу, перебувають десь далеко. Плюс це стосується осіб, які через несення військової служби могли потрапити в лікарню. У лікарні так само можна здійснити укладення шлюбу.

Як відбувається процедура дистанційної реєстрації шлюбу? Командир скріплює подану заяву, і її скеровують до органу ДРАЦСу, де територіально перебуває наречена чи наречений, відтак за його (її) присутності проведуть процедуру.

Або ж командир може дистанційно сам скласти акт реєстрації шлюбу і подати в орган ДРАЦСу, який в подальшому її зареєструє. Причому людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.

Які можливі проблеми з дистанційною реєстрацією шлюбу? Оригінал цих документів отримує будь-який найближчий орган ДРАЦС. І вже орган ДРАЦС проводить юридичну реєстрацію, здійснює всі дії і вносить у реєстри.

«Моделюємо найгіршу ситуацію, коли цей акт про одруження просто не дійде до органу ДРАЦСу з тих чи інших об’єктивних причин. Я думаю, що в такому випадку єдиним способом довести, що ця юридична дія була здійснена і необхідно внести відомості до реєстру, — через суд, через процедуру встановлення факту. Я не думаю, що це величезна проблема, у нас є механізми, за допомогою яких люди зможуть довести, що це дійсно було зроблено саме такого числа», – розповіла Валерія Коломієць.

Новонароджених дітей так само можна зареєструвати в тих областях, де не ведуться активні бойові дії. Молоді батьки можуть звернутися або до органів ДРАЦС або до ЦНАПів.

Якщо дитина здорова, жива, неважливо, коли вона отримає свідоцтво про народження. Єдине що має бути — медичне свідоцтво про народження, на основі якого цю реєстрацію і здійснюють.

«Я розумію, що в нинішніх умовах бувають випадки, коли таку довідку не видадуть. Тоді знову ж таки доведеться через суд встановлювати процедуру встановлення факту народження. Людина не може просто принести дитину в орган, який видає свідоцтво, і сказати: “Оце моя дитина, я її народила тиждень тому”. Процедури треба дотримуватися», зауважила Валерія Коломієць.

Чи можна розлучитися в умовах війни?

Більшість розлучень відбуваються через суд. Там, де технічно можливо це здійснити, люди не обмежені в тому, аби подати відповідну заяву. Там, де є можливість здійснити це через органи ДРАЦС, подати відповідну заяву так само можливо.

Треба звертатися до суду за місцем реєстрації. Наразі Верховний Суд наділений можливістю змінювати підсудність тих чи інших судів, коли зрозуміло, що у зв’язку з воєнною агресією і бойовими діями той чи інший суд не може здійснювати правосуддя. Тому, наприклад, людина не може звернутися до суду в Маріуполі, але до суду, який визначено як такий, що слухає справи, які мають слухатися в Маріуполі, – може.

Територіальну підсудність судових справ можна дізнатися на сайті Верховного Суду.