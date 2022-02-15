В Україні мають максимально спростити процедуру вступу до територіальної оборони.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що в умовах загрози повномасштабного вторгнення підписання контракту резервіста має відбуватися максимально швидко та за принципом «єдиного вікна». Так зробили у Києві, де вже відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони і готують до відкриття другий.

– Ми запропонували Міноборони і відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо сьогодні вона – складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів тільки довідки збирати та ходити до військкомату. Ми ж створюємо «єдине вікно». Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик, – заявив лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко.

УДАРівці закликають негайно поширити на всю країну досвід Києва.

– Не можна дозволити, щоб бюрократичні перепони стали на заваді формуванню укомплектованих та боєздатних підрозділів цих військ. Українці, які висловили бажання захищати країну в лавах тероборони, не мають витрачати кілька днів на збір довідок та ходіння по різних інстанціях. Все має відбуватися в одному місці, швидко і зручно для людей, – наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами у Києві створена гаряча лінія КМДА. Кожен охочий може звернутися за номером: 063 651 44 46.