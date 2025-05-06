Удар рф по Кривому Рогу підштовхнув молодого українця підписати контракт із ЗСУ

«Підписав контракт, пройшов медогляд. Зараз будемо проходити БЗВП. Я буду стрільцем-снайпером. Після влучання по Кривому Рогу я якоюсь мірою зрозумів, що треба йти захищати народ. Шкода дітей, шкода людей, які гинуть. Це страшно», — пояснив боєць свою головну мотивацію.

Бажання помсти та захисту свого народу мотивує молодих українців приєднуватися до Сил оборони.

А найкращим шляхом для них у цьому напрямку є проєкт «Контракт 18-24», який пропонує чіткий термін служби один рік, виплату в 1 млн гривень та інші приємні бонуси.

«Контракт 18-24» — це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній віковій категорії приєднатися до Сил оборони України на один рік.

Проєкт пропонує гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

https://18-24.army.gov.ua