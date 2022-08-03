Учителі сповіщатимуть батьків про переміщення дітей до укриття при оголошенні сигналу тривоги.

Відповідна норма передбачена алгоритмом дій вчителів у разі увімкнення сигналів тривоги, що розроблений Міністерством освіти і науки на основі рекомендацій ДСНС.

Також алгоритмом дій вчителя під час тривоги передбачено необхідність організації пересування дітей двома колонами в приміщенні класу та швидке залишення кабінету.

Для супроводу початкових класів можуть бути залученні помічники.

Учні, які знаходяться на подвір’ї закладу, під час сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття.

У середині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко та спокійно зайняти місця.

Під час перебування в захисній споруді вчителі та вiдповiдальнi особи здійснюватимуть необхідну підтримку, заходи для комфортного та спокійного перебування в укритті.

Після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги вчителі та відповідальні особи слідкуватимуть за тим, щоб вихід усіх учасників освітнього процесу з укриттів здійснювався колонами або групами.