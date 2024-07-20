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Національна академія сухопутних військ — свідомий вибір кращих

20.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Освіта, Україна, Теми

Поширити:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного — свідомий вибір кращих!

Переваги навчання

Викладачі. Викладачами академії є офіцери з бойовим досвідом, а навчання відбувається на сучасній військовій техніці.

Забезпечення. Під час навчання академія забезпечує курсантів проживанням, харчуванням та речовим майном.

Сучасний арсенал. Розширений арсенал озброєння дає можливість тренуватися на українській та іноземній зброї.

Полігон. Курсанти здобувають практичний досвід на військовому полігоні, де розташовані стрільбища та сучасні навчальні поля для кожної спеціалізації.

Всебічний розвиток. Під час навчання курсанти мають можливість стажуватися за кордоном та розвивати лідерські навички для роботи з командами.

Телефон: +380 (32) 239-81-63. Електронна пошта: nasv@post.mil.gov.ua.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Теги: навчання, академія

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